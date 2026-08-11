Panamá Conecta suma 26 servicios digitales y 787 mil usuarios activos

El portal Panamá Conecta registra avances significativos desde mayo de 2025, con 26 trámites digitales y servicios activos integrados y 787 mil usuarios activos, informó al Consejo de Gabinete el administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega. El funcionario destacó que la plataforma integra las distintas plataformas y servicios de las entidades estatales para unificar la búsqueda de los ciudadanos, haciéndola más accesible con mejor conectividad y métodos de pago digitalmente avanzados.

La visión del proyecto es un solo Estado digital. “El usuario tenga un solo punto de acceso, una identidad y un único perfil, con un catálogo centralizado, navegable y optimizado para búsquedas, donde cada servicio del Estado está visible”, explicó Fábrega. Este hito se ha alcanzado con la creación del Single Login y con 82 integraciones interinstitucionales que evitan que el ciudadano entregue documentos o datos que ya mantiene el Gobierno en sus bases.

La plataforma tiene un enfoque estratégico inmediato: eliminar lo engorroso de las gestiones digitales actuales en sistemas duplicados. Por ello, como meta se plantean para el 2027 tener unos 100 trámites en línea y más de un millón de usuarios activos, dando paso a una integración inmediata de las instituciones y sus servicios sin fragmentar al Estado.

El nuevo estándar operativo conlleva un mapa de entidades prioritarias materializado a través de cuatro pilares: Empleo, para facilitar la inserción laboral y el emprendimiento; Salud, para agilizar registros, certificados y atención; Agua, para modernizar la gestión de servicios básicos; y Costo de la Vida/Canasta Básica, para optimizar subsidios y la protección al consumidor.