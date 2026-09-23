Panamá exige a Rusia y Ucrania el retorno seguro de ciudadanos panameños reclutados en el conflicto

El Gobierno de Panamá realizó una solicitud formal ante la comunidad internacional para que las autoridades de Rusia y Ucrania faciliten el regreso al país de aquellos ciudadanos panameños que fueron reclutados y participan actualmente en el conflicto armado europeo.

Una petición de carácter humanitario

La demanda fue presentada de manera oficial por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, durante una reunión informativa de alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, centrada en el mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania.

“Cada extranjero reclutado para combatir representa una vida más expuesta a una guerra que continúa internacionalizándose,” advirtió el canciller panameño ante los miembros del organismo multilateral.

Durante su intervención, el jefe de la diplomacia panameña expresó la profunda preocupación del país por el uso de combatientes provenientes de naciones terceras, especialmente de América Latina y otras regiones en desarrollo. Martínez-Acha señaló que este fenómeno incrementa de forma preocupante el costo humano del conflicto y demanda una respuesta urgente de la comunidad global.

En este contexto, el canciller formuló un llamado directo a ambas naciones en disputa para priorizar el bienestar de los connacionales que desean abandonar las zonas de combate:

“Panamá solicita respetuosamente que, por los mecanismos que sus respectivas legislaciones y autoridades competentes permitan, faciliten el retorno a Panamá de aquellos ciudadanos panameños que, bajo cualquier mecanismo, hayan decidido incorporarse o participar en este conflicto y que desean regresar a su patria.”

Compromiso con la paz y la legalidad internacional

Con esta intervención, Panamá reafirma su postura a favor del respeto a los derechos humanos y la protección de sus ciudadanos en el extranjero, exigiendo canales diplomáticos y jurídicos que permitan solucionar con prontitud esta situación humanitaria derivada de la escalada bélica.