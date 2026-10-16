Panamá expresa condolencias a Estados Unidos por tiroteo en centro educativo de Oregón

El Gobierno de Panamá expresó sus condolencias a Estados Unidos por el tiroteo ocurrido en un centro educativo de Bend, Oregón, mediante una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y dirigida al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el viernes 16 de octubre de 2026.

En la misiva, el canciller transmitió, en nombre del Gobierno panameño y en el suyo propio, sus condolencias al Gobierno estadounidense y a los familiares de las víctimas del ataque.

“Nos unimos al dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos, particularmente de los padres que hoy enfrentan la irreparable pérdida de sus hijos”, señala la carta, que también expresa solidaridad con la comunidad educativa afectada.

Martínez-Acha Vásquez manifestó además su respaldo a las personas heridas, sus familiares, docentes y estudiantes, y expresó sus deseos de una pronta recuperación para quienes permanecen hospitalizados.

“En estas horas difíciles, Panamá acompaña al pueblo estadounidense con sentimientos de fraternidad y solidaridad, reafirmando los profundos lazos de amistad que unen a nuestras dos naciones”, indicó el ministro en el documento.