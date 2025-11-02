Panamá expresa sus condolencias a México por tragedia en Hermosillo

El Gobierno de la República de Panamá, su Presidente José Raúl Mulino y el pueblo panameño expresaron su más profunda solidaridad y sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos Mexicanos, ante el trágico suceso ocurrido en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, que ha cobrado la vida de al menos 23 personas y dejado varios heridos.

Panamá, a través de un comunicado, informó que “se une al dolor de las familias afectadas y del hermano pueblo mexicano, elevando oraciones por el eterno descanso de las víctimas y por la pronta recuperación de los heridos”.

Reiteraron su cercanía fraterna con México en este difícil momento, reafirmando los lazos de amistad, cooperación y hermandad que históricamente han unido a nuestras naciones.