Panamá felicita a Nasry Asfura por su proclamación como presidente electo de Honduras

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su reconocimiento a la decisión del Consejo Nacional Electoral de Honduras, que proclamó a Nasry Asfura como presidente electo de ese país.

Mediante un comunicado oficial, el Gobierno panameño felicitó al mandatario electo y destacó el civismo y la vocación democrática del pueblo hondureño, que expresó su voluntad en un proceso electoral que reafirma el compromiso de Honduras con la democracia y el Estado de Derecho.

Panamá manifestó su deseo de que en Honduras se consolide un clima de convivencia pacífica, respeto mutuo y diálogo entre todos los sectores de la sociedad, así como una transición de mando ordenada, ejemplar y en paz, en beneficio de la estabilidad institucional del país.

Asimismo, el Gobierno panameño reiteró su disposición de trabajar de manera estrecha con el nuevo Gobierno hondureño, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y promover iniciativas conjuntas que impulsen el desarrollo, la estabilidad y la prosperidad de ambos pueblos, además de contribuir a la paz y estabilidad en América Latina y el Caribe.

Finalmente, la República de Panamá formuló sus mejores deseos de éxito al presidente electo Nasry Asfura y al pueblo hondureño, en esta nueva etapa de su vida democrática.