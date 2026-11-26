Panamá refuerza sus medidas de vigilancia y prevención para proteger su estatus sanitario frente a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como la enfermedad de las vacas locas, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La entidad detalló que, a través de la Dirección Nacional de Salud Animal, realizó una capacitación virtual con más de 150 participantes del sector agropecuario, en la que se abordaron temas relacionados con el diagnóstico, la vigilancia epidemiológica y el control de riesgos de esta enfermedad.

La jornada contó con especialistas nacionales e internacionales y buscó fortalecer los conocimientos técnicos para prevenir el ingreso de esta enfermedad al país.

El MIDA recordó que Panamá mantiene su clasificación de país de riesgo insignificante frente a la enfermedad de las vacas locas, ratificada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en junio de 2026.