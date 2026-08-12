Panamá no está preparado para un sismo de gran magnitud

Los factores que influirían y podrían ser determinantes ante un sismo de gran magnitud, según los expertos, hacen que Panamá no esté preparado ante desastres de origen natural.

René García, supervisor de operaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), señaló que: “Si bien es cierto tenemos nuestros protocolos de respuesta, sí hay que tomar en cuenta la cantidad de personal con el que contamos, ya que hay muchos aspectos en cuanto al tema de atención”.

García resaltó que incluso los países con mayores capacidades no pueden garantizar una planificación absoluta. “Preparados al 100% nadie lo está, ya que tenemos limitaciones como falta de equipos e insumos y personas realmente capacitadas”, dijo.

En tanto, Néstor Luque, director del Instituto de Geociencia, manifestó que “a pesar de que Panamá experimenta sismos constantes, no cuenta con un sistema de alerta temprana, que es capaz de intervenir los medios de comunicación brindando segundos vitales ante un desastre”.

Igualmente explicó que este equipo requiere una inversión de 1.5 millones de dólares y preparación de la ciudadanía.

En tanto, la diputada Walkiria Chandler, en el pleno de la Asamblea, expresó que “si pasa esto aquí, ¿estamos preparados? La respuesta es que no. Por eso hemos presentado iniciativas para crear un canal de radiodifusión y una frecuencia única de emergencia nacional. Cuando las catástrofes se dan, se cae el internet y la telefonía satelital; necesitamos volver a la radiofrecuencia”.

En tanto, la diputada Yarelis Rodríguez destacó: “¿Está Panamá preparado para un terremoto? Hospitales, bomberos y rescatistas, escuelas... deben estar listos antes de una emergencia, no después”.