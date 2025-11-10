Panamá participa en la IV Cumbre CELAC-UE

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, representa a Panamá en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE), que inició el domingo, 9 de noviembre en Santa Marta, Colombia, con el propósito de renovar el multilateralismo y la cooperación birregional.

“Se trata de un encuentro oportuno y valioso para tratar temas de interés común que tienen una dimensión social, geopolítica y de seguridad internacional relevante”, dijo el viceministro Guevara Mann.

Añadió que “se trata de un espacio de diálogo entre europeos y latinoamericanos que reviste especial importancia para el fortalecimiento del multilateralismo, una mayor integración, acercamiento y promoción de valores comunes como el derecho internacional basado en normas”.

Durante su intervención, Guevara Mann señaló que Panamá reiterará en esta cumbre, como lo ha hecho en diversos foros internacionales, su compromiso con la promoción y defensa de la paz, la seguridad internacional, los derechos humanos y el respeto por la normativa internacional, principios que sustentan la política exterior panameña.

La IV Cumbre CELAC-UE, que concluirá hoy con una declaración conjunta, incluye reuniones bilaterales, encuentros paralelos de la sociedad civil y foros empresariales entre los países participantes, orientados a fortalecer los lazos políticos, económicos y de cooperación entre ambas regiones.