Panamá realiza el primer vuelo humanitario de retorno voluntario hacia Venezuela

Un total de 134 venezolanos retornaron voluntariamente a su país la madrugada de este viernes 22 de mayo, a través del primer vuelo humanitario coordinado desde Panamá, informó el Servicio Nacional de Migración.

El viaje partió desde el hangar de la Base Aérea Aeronaval Teniente Octavio Rodríguez Garrido, ubicada en Panamá Pacífico, con destino a Caracas, República Bolivariana de Venezuela, con 58 hombres, 31 mujeres y 45 menores de edad.

Esta acción se ejecuta en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos, como una iniciativa orientada a promover la reunificación familiar y brindar asistencia humanitaria a personas en condición de vulnerabilidad