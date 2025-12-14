Panamá rechaza ataque durante la celebración de Junucá, en Bondi Beach, Australia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, en nombre de su Gobierno, condena enérgicamente los lamentables hechos ocurridos en Bondi Beach, Australia, donde al menos 11 personas perdieron la vida en un ataque dirigido contra la comunidad judía, perpetrado en el primer día de Janucá y declarado acto terrorista.

El Gobierno panameño a través de un comunicado expresó su plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Australia, así como con la comunidad hebrea, frente a este acto de violencia injustificable que atenta contra la vida, la convivencia pacífica y la libertad religiosa.

Asimismo, extendió sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y a sus seres queridos, al tiempo que deseó una pronta recuperación a los heridos. Además, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra el terrorismo, el rechazo al odio y al antisemitismo, y la defensa de los valores de paz, tolerancia y respeto entre los pueblos.