Panamá registra más de 11 mil casos de dengue hasta octubre; Colón y la región Metropolitana encabezan las cifras

Panamá acumula 11,080 casos de dengue a nivel nacional hasta la semana epidemiológica N.º 40, correspondiente al período del 4 al 10 de octubre de 2026, según informó el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología.

De acuerdo con el informe, la cifra representa una disminución del 13.7 % en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 12,846 casos, es decir, 1,766 contagios menos.

Del total de casos registrados este año, 9,644 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,372 presentan signos de alarma y 64 han sido clasificados como dengue grave.

Colón y la región Metropolitana concentran más casos

El reporte epidemiológico señala que Colón registra la mayor cantidad de contagios, con 2,521 casos, seguido de la región Metropolitana, con 2,474; Chiriquí, con 1,380; Panamá Oeste, con 1,086; San Miguelito, con 898; y Panamá Norte, con 866.

También se reportan casos en Panamá Este (569), Bocas del Toro (536), Herrera (308), Veraguas (128), Los Santos (94), comarca Ngäbe-Buglé (81), Coclé (60), comarca Guna Yala (46) y Darién (33).

Hospitalizaciones y defunciones

En cuanto a las hospitalizaciones, el Minsa contabiliza 1,188 pacientes que han requerido atención hospitalaria por dengue en lo que va del año, lo que representa una reducción del 1.5 % frente a las 1,206 hospitalizaciones registradas durante el mismo período de 2025.

Sin embargo, el informe mantiene un acumulado de 20 defunciones asociadas a esta enfermedad.