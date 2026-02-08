Panamá será sede de la Red de Ciudades del BID 2027

Panamá será la sede de la Reunión Anual de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2027, según anunció el alcalde Mayer Mizrachi.

Esta será la primera vez que dicho encuentro se realice en territorio panameño. El evento reunirá en la capital a, al menos, 50 alcaldes y líderes urbanos de diversos países, desde México hasta Argentina. El presidente del BID, Ilan Goldfajn, se reunió con el alcalde Mizrachi para formalizar el anuncio y revisar la agenda de cooperación que impulsa el organismo con los gobiernos locales de la región.

Durante el anuncio, Mizrachi destacó la relevancia histórica de esta designación para el país:

“Panamá será sede de este importante congreso que pondrá al país en el centro del desarrollo; en esta ocasión, de las principales ciudades de la región, porque el BID también está trabajando con los gobiernos locales y no solo con el Estado”.

La Red de Ciudades, impulsada por el BID, integra a más de 250 municipios de América Latina y el Caribe, y promueve el intercambio de buenas prácticas, innovación urbana, sostenibilidad, digitalización y modelos modernos de gestión territorial.