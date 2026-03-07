Panamá será sede del simposio internacional por el bicentenario del Congreso Anfictiónico.

En conmemoración de los 200 años del histórico Congreso Anfictiónico de 1826, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la realización del simposio internacional: “Innovaciones institucionales en las Repúblicas del Bicentenario”.

Este encuentro académico de alto nivel se llevará a cabo los próximos días martes y miércoles, posicionando a Panamá nuevamente como el epicentro del pensamiento integrador en la región.

En un comunicado detallaron que el evento es el resultado de una alianza estratégica entre la Cancillería panameña, el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta colaboración subraya la relevancia de Panamá en el desarrollo de una política exterior proactiva y su compromiso con el análisis crítico de la democracia latinoamericana.

Durante dos jornadas, destacados académicos, diplomáticos y expertos en ciencia política se reunirán para reflexionar sobre la evolución de las estructuras democráticas en el continente. El debate partirá desde la visión original de Simón Bolívar hace dos siglos, conectándola con los desafíos contemporáneos que enfrentan las naciones de la región en la actualidad.

El objetivo central del simposio es analizar cómo las instituciones de América Latina han respondido a las demandas históricas de justicia, representación y gobernanza. A través de diversas mesas de diálogo, los ponentes explorarán las reformas necesarias para fortalecer el Estado de derecho y garantizar la estabilidad democrática en el complejo contexto global actual, explicaron de la Cancillería.

De acuerdo con los organizadores, este encuentro está abierto a todo público y busca ser un espacio de rigor intelectual y análisis profundo sobre el futuro de nuestras repúblicas. Para obtener más detalles sobre la agenda o inscripciones, los interesados pueden contactar al correo institucional [email protected].