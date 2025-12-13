Panamá sin casos reportados de la variante H3N2

Aunque a nivel internacional se registra un aumento de la actividad de influenza, en Panamá no se han reportado hasta el momento casos de la variante A(H3N2), subtipo K, asociada potencialmente con mayor severidad en personas adultas mayores y que actualmente circula en el Reino Unido, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

La entidad explicó que la alerta epidemiológica emitida responde a un reporte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), que advierte un incremento de la influenza en el hemisferio norte al inicio de la temporada 2025–2026, con predominio del virus de la influenza A. En el Caribe y Centroamérica, el subtipo más frecuente es el A(H1N1) pdm09, mientras que en Norteamérica predomina el A(H3N2).

De acuerdo con la vigilancia de los síndromes respiratorios en el país, el síndrome gripal se mantiene en 21.6 casos por cada 100,000 habitantes, cifra por debajo del umbral estacional. En tanto, los casos de neumonía y bronconeumonía se sitúan en 9.2 por 100,000 habitantes, también bajo el umbral, y la bronquiolitis registra 11.0 por 100,000 habitantes, por encima del umbral, aunque con una tendencia a la baja.

En el ámbito laboratorial, la positividad por influenza alcanza el 32.6%, superando el umbral de alerta, mientras que el virus sincitial respiratorio (VSR) presenta un 24%, por encima del umbral estacional. En contraste, la circulación del SARS-CoV-2 se mantiene baja, con una positividad de 0.4%.

El Minsa indicó que los indicadores de gravedad no muestran incrementos significativos y que durante la semana epidemiológica 48 no se notificaron nuevas defunciones por influenza ni por COVID-19. En lo que va del año, el país acumula 97 defunciones por influenza y 47 por COVID-19.

Las autoridades sanitarias señalaron que la situación actual refleja una co-circulación activa de virus respiratorios, principalmente influenza A y VSR, por lo que reiteraron el llamado a la población a acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas contra la influenza y el virus sincitial respiratorio, especialmente en los grupos priorizados, así como a mantener al día los refuerzos contra la COVID-19.

Asimismo, recomendaron que ante la presencia de síntomas respiratorios se acuda oportunamente al establecimiento de salud más cercano, se refuercen las medidas de autocuidado y se proteja a las personas en condición de mayor vulnerabilidad.