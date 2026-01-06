Panamá volverá a ser punto de encuentro de las Américas en 2026

Doscientos años después de haber albergado el primer gran intento de integración continental, Panamá conmemorará el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, el histórico encuentro convocado en 1826 por el Libertador Simón Bolívar, que reunió en la capital panameña a los primeros Estados americanos con el objetivo de promover la cooperación regional, informó la cancillería panameña.

En el marco de esta efeméride, desde la institución expresaron que el país será sede de múltiples encuentros internacionales de alto nivel, entre ellos el Foro Económico de América Latina y el Caribe, el Consejo de ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno dedicada al bicentenario del Congreso Anfictiónico.

Además de su rol como anfitrión, Panamá fortalecerá su presencia en los principales foros multilaterales. Durante este año, el país continuará ocupando un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ejercerá presidencias en organismos regionales como la AEC, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA. A estas responsabilidades se suma la presidencia rotativa de la Comunidad de las Democracias, integrada por países de todos los continentes, manifestaron de cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Ahca, resaltó en el comunicado que esta agenda responde a la política exterior impulsada por el presidente José Raúl Mulino, orientada a recuperar el prestigio y el posicionamiento internacional de Panamá.