Panamá y Estados Unidos preparan nuevo entrenamiento militar en la selva

Del 9 al 29 de octubre, Panamá será sede del Curso de Entrenamiento Combinado de Operaciones en la Selva, una operación estratégica en la que participarán miembros de la Fuerza Pública panameña y efectivos militares de Estados Unidos.

El objetivo del entrenamiento es elevar la interoperabilidad, mejorar capacidades y reforzar la seguridad regional en uno de los entornos más exigentes del planeta.

Aproximadamente 50 infantes de marina estadounidenses llegarán a Panamá a principios de octubre a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Junto a ellos se entrenarán efectivos del Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional.

El despliegue incluye también dos helicópteros HH-60 Black Hawk del 1.er Batallón del 228.º Regimiento de Aviación, que arribarán el 6 de octubre para proporcionar cobertura de evacuación médica durante el curso. Además, un equipo médico binacional estará presente para garantizar atención inmediata en caso de emergencias.

La instrucción estará a cargo de personal panameño y de instructores del Ejército de Estados Unidos, adscritos a la 25.ª División de Infantería y a la Academia Lightning. Las actividades pondrán a prueba la resistencia, confianza y capacidad de los participantes para operar en ambientes selváticos.

Este tipo de entrenamientos, recalcaron las autoridades, refleja la cooperación sostenida entre Panamá y Estados Unidos en materia de defensa y seguridad, trabajando de manera conjunta para fortalecer la protección regional.