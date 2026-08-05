Panamá y Estados Unidos realizan jornadas médicas en el marco del ejercicio Panamax

Al menos 15 mil panameños han recibido atención médica en los últimos ocho meses a través del programa “Juntos por la Salud”, una iniciativa de cooperación entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos.

Las jornadas se desarrollan en el marco del ejercicio Panamax e integran a médicos panameños del Ministerio de Salud (Minsa), profesionales del Comando Sur de EE. UU. y personal de la Guardia Nacional de Misuri, quienes brindan atención en distintas especialidades y promueven el intercambio de conocimientos, informó la entidad.

Durante una actividad oficial, el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, agradeció el respaldo del Gobierno estadounidense y destacó el impacto positivo de estas iniciativas.

“Son miles de familias las beneficiadas con estas jornadas de atención médica, lo que representa un alivio directo para decenas de miles de personas en todo el país”, señaló el titular.

Asimismo, el ministro Boyd Galindo reiteró que estas alianzas estratégicas contribuyen a ampliar el acceso a la atención médica y a fortalecer las capacidades del sistema sanitario, acercando un servicio de calidad a las comunidades más necesitadas.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, indicó que el programa forma parte de las acciones de cooperación bilateral impulsadas por los mandatarios de ambos países.

El diplomático añadió que el incremento de recursos para seguridad y asistencia humanitaria refleja la prioridad que ambas naciones otorgan a la agenda conjunta.