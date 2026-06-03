Panamá y Grecia firman convenios

Panamá y Grecia firmaron dos memorandos de entendimiento: uno de colaboración en materia de turismo y otro para el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas.

El convenio turístico busca promover la cooperación institucional a través del intercambio de conocimientos especializados, datos sobre promoción e inversión, innovación y digitalización, así como educación y formación profesional en esta materia. Asimismo, contempla la colaboración en el marco de organizaciones internacionales del sector y cualquier otra área acordada mutuamente por escrito. Este acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y se renovará automáticamente por períodos iguales, a menos que cualquiera de las partes notifique su intención de darlo por terminado.

El segundo documento plantea establecer un mecanismo de consultas políticas para activar diferentes áreas de cooperación bilateral. Se acordó sostener reuniones periódicas con el fin de examinar el desarrollo de las relaciones mutuas e intercambiar opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común. Estas consultas se celebrarán alternativamente en Panamá y en Atenas, aunque también podrán realizarse al margen de conferencias y encuentros de organismos internacionales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente José Raúl Mulino y el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, fueron testigos de la firma tras una reunión bilateral, luego de que el mandatario panameño se reuniera con el presidente del Parlamento Helénico, Konstantínos Tasoúlas.