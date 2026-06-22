Panamá y Honduras acuerdan buscar una mayor integración de Centroamérica

Los presidentes de Panamá y Honduras, José Raúl Mulino y Nasry Asfura, se reunieron en el Palacio de Las Garzas, donde acordaron reforzar las relaciones bilaterales y trabajar de manera conjunta para lograr una mayor integración de las naciones centroamericanas.

Mulino y Asfura coincidieron en que, para alcanzar este objetivo regional, se debe trabajar en elevar y fortalecer las acciones actuales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Dichos esfuerzos deben centrarse en una mayor coordinación regional que consolide una zona de paz, libertad y desarrollo, impulsando al mismo tiempo las economías locales y el comercio intrarregional.

El encuentro entre los mandatarios se realizó con motivo de la visita del gobernante hondureño al país para participar en el quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como en la reunión de alto nivel por la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.