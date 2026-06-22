Panamá y la OEA buscan crear leyes para reducir riesgos biológicos

Con el objetivo de crear leyes más robustas y promover una cultura de responsabilidad científica en la región, como elementos clave para blindar la seguridad biológica del continente, se celebró un encuentro organizado por las autoridades panameñas en conjunto con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante el encuentro se compartieron los avances del proyecto regional “Fortalecimiento de la seguridad y protección biológica en América Latina”, un plan que ayuda a los países a cumplir con tratados internacionales como la Convención sobre Armas Biológicas y la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales prohíben que actores peligrosos o grupos criminales tengan acceso a armas de destrucción masiva.

“El crecimiento de la ciencia médica en América Latina se aceleró tras la reciente pandemia. Actualmente, la región cuenta con un mayor número de laboratorios destinados a la investigación de enfermedades y diagnósticos avanzados. Sin embargo, ese crecimiento también expone a los países a nuevos peligros si no se aplican los controles adecuados. Los expertos del evento advirtieron que la falta de reglas estrictas puede provocar incidentes graves. Entre los riesgos principales se encuentran los contagios por accidente del personal médico, la liberación involuntaria de bacterias o virus al medio ambiente, y los robos o desvíos ilícitos de agentes biológicos”, informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La actividad estuvo liderada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, y la secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).