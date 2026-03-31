Panamá y la OIM refuerzan la lucha contra el VIH en contextos de movilidad humana

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo del sistema de las Naciones Unidas, firmaron un memorando de entendimiento para la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la respuesta de emergencia al VIH, la tuberculosis y la malaria en puntos críticos de tránsito migratorio en Mesoamérica”.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, y la oficial nacional a cargo de la Organización Internacional para la Migración en Panamá, Idiam Osorio, consolidando una alianza estratégica orientada a fortalecer la respuesta sanitaria en contextos de movilidad humana.

Este proyecto, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria, tiene como objetivo mejorar la respuesta regional en Panamá, Costa Rica y Guatemala, mediante acciones integrales de prevención, diagnóstico, tratamiento y fortalecimiento de capacidades institucionales.

Boyd Galindo indicó que, desde el Ministerio de Salud garantizamos la prevención, el acceso a la información, la educación en salud, así como la disponibilidad de diagnósticos y tratamiento en puntos de tránsito, es una prioridad.

“Solo así podremos reducir riesgos y responder de manera eficaz a los desafíos sanitarios asociados a la movilización humana. Reconocemos el trabajo del equipo técnico del Minsa, el compromiso de la Organización Internacional para las Migraciones y el respaldo del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/Sida”, dijo el ministro de la cartera de Salud.

Por su parte, la oficial nacional a cargo de la Organización Internacional para la Migración en Panamá, Idiam Osorio, explicó que esta cooperación permite a las comunidades de acogida mejorar los servicios locales, a través de la coordinación técnica con las distintas direcciones y programas del Minsa, en el fortalecimiento de las regiones de salud de Darién, Colón y Chiriquí.

El proyecto también fortalece las acciones de prevención en áreas estratégicas, mediante la distribución de insumos, materiales educativos y campañas de sensibilización dirigidas a poblaciones en movilidad, contribuyendo a reducir los riesgos de transmisión de estas enfermedades.

Como parte de su implementación, se incluye la entrega de kits de prevención, mosquiteros, pruebas rápidas, así como la dotación de equipos médicos especializados, entre ellos sistemas portátiles de rayos X y tecnología diagnóstica, además de medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades.

Estas acciones se desarrollarán en coordinación con el Ministerio de Salud, en alineación con las prioridades nacionales y los lineamientos técnicos del Fondo Mundial, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud en contextos de alta complejidad.

Con la firma de este acuerdo, Panamá reafirma su compromiso con la salud pública, la cooperación internacional y la atención integral de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, avanzando hacia un sistema de salud más equitativo, resiliente y centrado en las personas.