Panamá y Vietnam buscan ampliar sus relaciones comerciales y de inversión

El fortalecimiento de los vínculos comerciales, marítimos y de inversión entre Panamá y Vietnam marcó la agenda de la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a ese país asiático.

Al concluir la jornada de trabajo de este martes, el presidente de Vietnam, To Lam, ofreció una cena de gala en honor a Mulino en la Casa de Huéspedes del Estado de Vietnam, conocida también como el Palacio Tonkín, según el comunicado oficial de Presidencia.

Durante el encuentro, ambos mandatarios reafirmaron su interés en profundizar las relaciones bilaterales y explorar nuevas oportunidades de comercio e inversión entre ambas naciones.

To Lam destacó que la visita de Mulino representa la primera de un jefe de Estado panameño a Vietnam en 14 años y consideró que el encuentro permitirá dar un nuevo impulso a los vínculos entre los dos países.

El mandatario vietnamita resaltó además distintos aspectos de la identidad panameña, entre ellos su patrimonio histórico y natural, así como figuras reconocidas internacionalmente como Mariano Rivera, Roberto Durán y Rubén Blades. También hizo referencia al café panameño, al que calificó como un producto de alta calidad y reconocimiento internacional.

Por su parte, Mulino destacó la transformación económica experimentada por Vietnam durante las últimas cuatro décadas, particularmente en materia de industrialización, innovación y tecnología.

El presidente panameño subrayó que las relaciones entre ambos países ya tienen un componente concreto en el sector marítimo. Señaló que más de 25 mil marinos vietnamitas trabajan a bordo de buques de la Marina Mercante panameña, contribuyendo al comercio internacional y generando oportunidades para sus familias.

Mulino también planteó la posibilidad de ampliar la cooperación aprovechando la posición estratégica de ambos países. Panamá, dijo, puede convertirse en una puerta de entrada de Vietnam hacia América Latina y el Caribe, mientras que Vietnam puede servir como enlace de Panamá con el Sudeste Asiático.

“Las puertas de Panamá están abiertas para Vietnam”, expresó el mandatario panameño, quien además extendió una invitación formal para que el país asiático participe en el Foro Económico Internacional - América Latina y El Caribe 2027, que tendrá como sede la ciudad de Panamá.

To Lam aceptó la invitación y confirmó la participación de una delegación de alto nivel de Vietnam, incluyendo representantes del sector industrial.

La jornada concluyó con el compromiso de ambos gobiernos de ampliar los espacios de cooperación y convertir los acuerdos alcanzados durante la visita en nuevas oportunidades de beneficio mutuo.