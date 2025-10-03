Panameños han tramitado 565 cédulas en consulados de EE.UU. y España en lo que va de 2025

La Dirección Nacional de Cedulación del Tribunal Electoral (TE) informó que, entre enero y agosto de 2025, se realizaron 565 trámites de cédulas de identidad personal en los consulados de Estados Unidos y España.

Este servicio, que se ofrece en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, permite a los panameños residentes en el extranjero renovar o solicitar duplicados de su documento de identidad sin necesidad de viajar a Panamá.

Según el reporte oficial, el Consulado de Nueva York encabeza la lista con 125 trámites, seguido por Miami (108), Houston (97), Washington (85) y Los Ángeles (65). En Europa, el Consulado de Madrid registró 85 gestiones.

Para la renovación de la cédula es requisito presentar el documento vencido, mientras que para obtener un duplicado se debe presentar el pasaporte u otro documento de identidad válido.

El TE recordó que esta facilidad busca mantener actualizada la identificación de los panameños en el extranjero, garantizando así el acceso a diversos servicios y trámites oficiales.