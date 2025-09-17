Panameños que estuvieron en frente ucraniano

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Debido a la sensibilidad del conflicto, no se han revelado mayores detalles de cuál es el estatus real de los soldados voluntarios. La fuente reveló que Pedro González estaría próximo a culminar su participación en la guerra.En tanto, hasta julio pasado, Ronnie ‘Rony’ González se mantuvo peleando de manera formal como voluntario en Ucrania. El mismo es padre de dos niños y desde sus redes sociales pueden ver cómo ha sido su proceso en Ucrania durante los dos años de servicio.