Panameños que estuvieron en frente ucraniano

Entre cuatro y cinco panameños se han enlistado como voluntarios en el ejército ucraniano, para defender ese país en la guerra contra Rusia, un conflicto que estalló el 24 de febrero de 2022.

Uno de los casos más conocidos es el mecánico Ronnie Dani González Castillo, conocido como Rony, quien participó activamente en el frente ucraniano y ha compartido parte de su experiencia en redes y medios.

Otro panameño que ha llamado la atención es Pedro González, quien desde su cuenta de Instagram ha compartido su proceso en Ucrania. El 29 de diciembre de 2024 escribió: “Y sí, estoy aquí en este país, Ucrania, preparándome para una guerra, algo que quizás me supere, pero espero regresar y volver a abrazar a todos otra vez...”.

Fuentes señalaron a Metro Libre que varios panameños han prestado este servicio voluntario, y que muchos ya han regresado tras la finalización de sus contratos.