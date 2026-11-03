Paralizan obras en Boquete y retienen madera sin permiso en Dolega.

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) ejecutó una serie de intervenciones de fiscalización en los distritos de Boquete y Dolega, que resultaron en la paralización de trabajos de terreno no autorizados y la retención preventiva de madera y equipo forestal por violaciones a la normativa ambiental.

En Alto Boquete, los inspectores detectaron trabajos de corte, relleno y nivelación en un lote de aproximadamente 5,000 metros cuadrados. La obra solo contaba con una autorización de limpieza simple, por lo que excedía el permiso otorgado al requerir un Estudio de Impacto Ambiental. Con el respaldo de la Policía Nacional y el Municipio de Boquete, se procedió a levantar el acta de paralización inmediata de los trabajos.

Por otro lado, en la comunidad de Dos Ríos, en Dolega, los funcionarios retuvieron 15 tablas, dos bloques y una troza de madera de roble, además de una motosierra. A pesar de que el operador poseía carné de motosierrista, no presentó las autorizaciones correspondientes de tala y aprovechamiento forestal, lo que dio origen a un expediente administrativo bajo la Ley Forestal de Panamá.

Desde la Dirección Regional de MiAMBIENTE confirmaron que mantendrán los operativos y patrullajes de supervisión a lo largo de las festividades patrias para proteger los recursos naturales y velar por el cumplimiento de la legislación ambiental en la provincia.