Parlacen niega que Cortizo y Carrizo ofrecieran sobornos para juramentación

El presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), HD Carlos Hernández, respondió a los señalamientos realizados por el diputado panameño Carlos Outten, quien afirmó que el expresidente de la República Laurentino Cortizo y el exvicepresidente, Gabriel Carrizo, habrían ofrecido sobornos para asegurar su juramentación e inmunidad parlamentaria.

En un comunicado oficial, Hernández sostuvo: “Rechazamos categóricamente estas acusaciones infundadas y carentes de prueba, que atentan contra la integridad de esta Presidencia y de nuestra institución regional”.

El titular del Parlacen agregó que está dispuesto a que se realicen las investigaciones necesarias. “El presidente del PARLACEN se somete plenamente a cualquier investigación independiente y transparente que permita esclarecer los hechos y demostrar la falsedad de tales señalamientos”, enfatizó.

Asimismo, advirtió que tomará acciones judiciales: “El presidente del PARLACEN se reserva el derecho de interponer las acciones legales que correspondan, con el objeto de desvanecer todo señalamiento emitido en su contra y deducir las responsabilidades que resulten a causa de esta difamación”.

En su declaración, Hernández también recordó que la incorporación de expresidentes y exvicepresidentes de los Estados Parte en el Parlacen está regulada. “Esta presidencia aclara que la integración de los ex presidentes y vice presidentes de los Estados Partes, está establecido en el Artículo 2 del Tratado Constitutivo y 3 del Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano”.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la institución con la legalidad: “El PARLACEN y esta Presidencia reafirman su compromiso de ejercer sus funciones en estricto apego a la legalidad, la ética, la normativa comunitaria y con pleno respeto a las leyes de los Estados Parte”.