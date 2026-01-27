Parque de Brisas: Vuelven a instalar quioscos, pese a llamado de atención

A pesar de que el Parque de Brisas se encuentra a nombre del Municipio de San Miguelito desde diciembre de 2025, nuevamente se están instalando quioscos improvisados en el lugar.

El representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribin, comentó “que hay reportes y denuncias de los vecinos que hay gente inescrupulosa que se está colocando en el parque central de Brisas, pero ese es un manejo que está teniendo directamente la administración alcaldicia, que tiene unos procesos adelantados con el tema de tenencia de terreno”. Cheribin recordó que el tema de lanzamiento o desalojo es competencia del municipio.

Se trató de tener la versión de las autoridades municipales del distrito, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

Hay que recordar que, en agosto del 2024, cuando la alcaldesa de San Miguelito Irma Hernández anunció el cese de operaciones para los negocios improvisados en este parque, por una serie de irregularidades, operaban entre 10 y 12 locales.