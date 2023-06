Pastora que casará a personas LGBT no pertenece a la Alianza Evangélica de Panamá

El presidente de la Alianza Evangélica de Panamá, el pastor Priciano Gil, alertó que la supuesta pastora que oficiará una ceremonia masiva de matrimonios entre personas del mismo sexo no tiene autorización para realizar esta clase de eventos.

“La persona que se indica que efectuará la boda masiva que ha sido anunciada, no pertenece a ninguna de las Iglesias que forman parte de la Alianza Evangélica de Panamá, por tanto, no nos consta que la referida y supuesta pastora cuente con la idoneidad requerida para ser pastora y mucho menos nos consta, si la supuesta pastora mantiene o no, la autorización del Tribunal Electoral para realizar estas clases de ceremonias o matrimonios”, detalla Gil en un comunicado público.

Agrega que “desde el punto de vista legal, el acto que ha sido anunciado riñe con las siguientes disposiciones legales y constitucionales que rigen en la República de Panamá:

A- Capítulo Segundo del Título Tercero de la Constitución Nacional denominado la Familia.

B- Artículo 26 del Código de la Familia “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común”.

C- Artículo 34 del Código de la Familia “No pueden contraer matrimonio entre sí las personas del mismo sexo”.

D- Los Artículos 209 y 210 del Código Penal.

E- El artículo 329 del Código Penal señala: “Cuando tres o más personas se concierten con el propósito de cometer un delito, cada una de ellas será sancionada por ese solo hecho con prisión de tres a cinco años”.

También, instó a las autoridades competentes y más directamente al Procurador General de la Nación, a que se tomen las medidas correspondientes a fin de que “el acto señalado no se lleve a cabo”.

Por su parte, la Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF), comunica que la señora Maricarmen Gutiérrez, quien oficiará la ceremonia, no representa ni está ligada a la organización.

“La señora Gutiérrez fue expulsada de la organización mediante nota formal el día 18 de noviembre de 2021 ya que su comportamiento no representa los valores de nuestra colectiva y aprovechó su puesto como voluntaria para hacer uso indebido del nombre de CIMUF para su beneficio personal”, reveló la organización en un comunicado.