Las oficinas públicas y privadas, tanto nacionales como provinciales, comarcales y locales, así como los medios de transporte público y las terminales terrestres, marítimas y aéreas, son algunos de los lugares donde está prohibido fumar en Panamá, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 13 del 24 de enero de 2008.

Sin embargo, pese a la norma establecida en esta legislación, todavía se registran incumplimientos en ciertos establecimientos comerciales y otros espacios, donde la gente fuma.

Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Boyd, destacó que: “No se puede fumar en lugares públicos, ni tampoco se puede publicitar el tabaco, no se puede inclusive exhibir en los lugares donde se venden”. Según Boyd, esas normas están ya establecidas desde hace mucho tiempo y han sido eficientes en la reducción del tabaquismo, ya que Panamá es uno de los países que menos incidencia de tabaquismo tiene en el mundo”.

Ante los casos de locales y personas que infringen la ley, la doctora Nélyda Glico, coordinadora nacional contra el tabaquismo, señaló que “Panamá cuenta con una normativa suficientemente completa para sancionar y prevenir estas prácticas, pero es necesario fortalecer la capacidad de fiscalización mediante la incorporación de más inspectores financiados por el Minsa”.

Glico indicó que la legislación contempla sanciones tanto para los establecimientos que permiten el consumo de tabaco en áreas prohibidas como para las personas que incumplen las disposiciones.

Asimismo, destacó que Panamá ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el tercer puesto a nivel mundial entre los países con menor prevalencia de consumo de tabaco, resultado que de acuerdo con la especialista, se debe a la aplicación de las políticas de control y prevención.

La coordinadora también resaltó que el país ha avanzado en la implementación de medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de la publicidad de productos de tabaco, como parte de las estrategias para reducir su consumo.