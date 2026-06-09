Personal del Senan culmina entrenamiento contra el narcotráfico con especialistas de EE.UU.

La Embajada de los Estados Unidos en Panamá informó sobre la culminación exitosa de una capacitación de dos semanas en Interdicción Marítima, coordinada de manera conjunta entre la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (StateINL), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBPAMO). Esta alianza bilateral busca robustecer las tácticas operativas en las costas del país.

El programa de formación especializada graduó a un total de 24 miembros de la Aeronaval, entre los que se incluyen ocho especialistas en Operaciones Especiales en Botes. Los participantes fueron sometidos a rigurosos entrenamientos tácticos con el objetivo de elevar los estándares de respuesta del estamento de seguridad ante situaciones de alto riesgo en aguas territoriales.

Con esta instrucción de alto nivel, se incrementa significativamente la capacidad operativa de Panamá para interrumpir de forma contundente el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, el fortalecimiento de este cuerpo de seguridad optimiza la defensa del istmo ante las constantes amenazas de redes criminales transnacionales, logrando que la región sea más segura y fuerte.