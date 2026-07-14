Piden ayuda para identificar a sospechoso de presunto delito sexual contra una menor

La Procuraduría General de la Nación solicitó este 14 de julio la colaboración para identificar y ubicar a un hombre que es investigado por un presunto delito contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de una menor de 12 años.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, la denuncia fue presentada por el padre de la menor, quien al revisar el teléfono de su hija encontró conversaciones con un hombre de aproximadamente 18 años.

“Según testimonio de la víctima, mantuvo relaciones sexuales no consentidas”, detalla el reporte.

Las autoridades describieron al investigado como un hombre de tez morena, ojos color chocolate claro, cabello ondulado, contextura robusta y una estatura aproximada de 1.65 metros.

La Procuraduría pidió a cualquier persona que tenga información que permita identificar o ubicar al sospechoso comunicarse a los teléfonos 524-2908 o 6379-9108 de la Sección Segunda de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual, o al 6982-4327 de la División de Delitos Sexuales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

El Ministerio Público indicó que toda la información proporcionada será manejada bajo estricta reserva.