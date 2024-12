Piden que se deje sin efecto acuerdo de impuestos

Comerciantes y empresarios de David, provincia de Chiriquí, solicitan que se dejen sin efecto los nuevos acuerdos sobre impuestos municipales.

Felipe Rodríguez, asesor de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Chiriquí (Camchi) indicó que “con loa acuerdos se actualizaron las tablas del monto de los cobros, pero eso no fue consultado. No estamos de acuerdo porque no se sabe el método que se utilizó para llegar a esas cifras”.

“Por ejemplo, se cobra la movilidad, más el pago de la placa; el tema de la basura sale un impuesto municipal y se le paga también a una empresa, talvez hay un doble cobro. Son cosas que se tiene que arreglar”, agregó Rodríguez.

Ayer un grupo de empresarios se manifestó, exigiendo se deje sin efecto la decisión hasta que se llegue a un consenso.

Por su parte, el alcalde de David Joaquín De León indicó que “en las modificaciones se han utilizado de referencia otros municipios, buscamos equiparar y equilibrar”. Aseguró que “el segmento de la micro y mediana empresa se están protegiendo con los cambios”.

De León señaló que actualmente algunos impuestos se cobran de forma discrecional y eso se busca mejorar. “Por ejemplo, hay pequeñas floristerías que en el Municipio de David están pagando un tributo mensual de alrededor de $35, y con las nuevas modificaciones pagarán $10 mensual”, dijo.