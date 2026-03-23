$!Piratas particulares lideran el transporte

La piratería en el transporte público, en los últimos años, está siendo dominada por los vehículos particulares y, en el caso del interior de la República, por propietarios de autos utilizados para mudanza y acarreo, explican transportistas y autoridades del sector.

El teniente Raymundo Sandoval, de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, reveló que la piratería en el transporte se ha incrementado. “A los busitos tipo colegial se le dio un permiso temporal debido a la necesidad del servicio en algunas zonas; sin embargo, los vehículos particulares, tipo sedanes y camionetas, se están dedicando al servicio sin autorización”, detalló el oficial.

Entre los lugares identificados, en la zona metropolitana, se encuentra la Plaza 5 de Mayo, frente a la parada de Metrobús (antigua Caja de Ahorros), Calle 26 y Avenida Cuba, Calle 41 con Avenida Cuba, el sector de Multicentro, frente al hotel Golden Tower (con dirección a Panamá Oeste) y frente a Popeyes (con dirección a Panamá Este). Hacia Panamá Norte, ese tipo de transporte se activa después de las 9:00 p.m., frente a Multiplaza con dirección a Los Andes. En Panamá Este se ubican frente al centro comercial La Doña y en la parada de la 24 de Diciembre.

En el resto del país, estos vehículos se ubican o circulan cerca de plazas comerciales, mercados, hoteles de playa, supermercados y terminales de buses.

En este sentido, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) detalló que las regiones con mayor incidencia de transporte ilegal o “pirata” son Panamá Oeste, Panamá Norte, Colón y Chiriquí, debido al alto volumen de movilización de pasajeros registrado en estas zonas.

“Donde opera el transporte debidamente regulado, surgen también prácticas informales o ilegales que atentan contra el ordenamiento y la seguridad del sistema. Es importante destacar que la normativa vigente establece claramente los requisitos que deben cumplirse para la prestación del servicio de transporte público. Todo vehículo o conductor que opere al margen de estas disposiciones se considera ilegal”, enfatizó la entidad.

La ATTT reiteró que se están intensificando los operativos de fiscalización a nivel nacional con el objetivo de identificar y sancionar a los vehículos que presten el servicio de transporte de pasajeros sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley, garantizando así la seguridad de los usuarios y el respeto a las normas vigentes.