Planta potabilizadora de Chilibre alcanza 90 % de operación tras falla eléctrica

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, ha alcanzado un 90 % de su capacidad operativa, tras los trabajos realizados para restablecer el servicio.

La entidad comunicó ayer mediante una nota de prensa, que la planta operaba al 50 % debido a una incidencia eléctrica registrada en una de las estaciones de bombeo de agua tratada.

De acuerdo con el comunicado más reciente, el avance en la recuperación del sistema ha sido progresivo, lo que ha permitido aumentar significativamente la producción de agua potable.

La institución destacó que su equipo técnico continúa laborando en el sitio con el objetivo de restablecer el 100 % de la operación en el menor tiempo posible, garantizando así la normalización del suministro para la población afectada.