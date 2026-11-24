El reemplazo de una bomba y su motor en la planta potabilizadora de Chilibre podría ocasionar baja presión o interrupciones en el suministro de agua potable en sectores altos y alejados de la ciudad de Panamá, durante un periodo de hasta 48 horas.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que los trabajos comenzarán este miércoles 25 de noviembre, a las 6:00 a. m., como parte de la modernización de la planta.

Mientras se instala el nuevo equipo, la potabilizadora operará al 90 % de su capacidad. La entidad explicó que la bomba permitirá enviar hasta 20 mil galones de agua potable por minuto a la red de distribución.

Una vez concluyan los trabajos, la presión del agua se recuperará progresivamente en las áreas afectadas.

El IDAAN indicó que mantendrá informada a la población sobre el avance de las labores.