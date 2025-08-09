Policía decomisa 100 paquetes de presunta droga y detiene a dos personas

Tras una diligencia de allanamiento y registro a un vehículo en el Puesto de Control Integral de Guabalá, provincia de Chiriquí, la Policía Nacional informó que unidades policiales realizaron la aprehensión de dos personas y el decomiso de 100 paquetes rectangulares, con presunta sustancia ilícita.

Los paquetes fueron ubicados en un doble fondo del auto, elaborado en la parte trasera. Adicional a ello, también se halló tres equipos tecnológicos que junto a los aprehendidos fueron remitidos ante la autoridad competente.