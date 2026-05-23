Policía detiene a sospechosos de delitos de hurto y violencia de género

La Policía Nacional informó que mediante acciones de verificación ciudadana, unidades policiales aprehendieron a dos personas en distintos puntos de la provincia de Panamá Oeste, tras reflejar en el Sistema de Verificación Ciudadana oficios por los delitos de hurto y por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de violencia de género.

En el sector de Los Senderos, distrito de La Chorrera, un hombre de 27 años era requerido por el Juzgado de Cumplimiento del Primer Circuito de Panamá, mediante oficio fechado el 10 de octubre de 2024; mientras que el segundo, de 70 años, aprehendido en Nueva Gorgona, era solicitado por la Personería Municipal de Chame, con fecha del 10 de marzo de 2026.