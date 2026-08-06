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Policía frustra intento de robo a una residencia en Colón

Policía frustra intento de robo a una residencia en Colón
ML | Las personas capturadas por la policía.
Redacción Web
06 de agosto de 2026

Este jueves, tres hombres fueron aprehendidos por unidades de la Policía Nacional luego de un presunto intento de robo a una residencia ubicada en la calle 11 de Barrio Sur, en la provincia de Colón.

Según el informe policial, los uniformados respondieron a una alerta que advertía sobre la presencia de varios sujetos dentro de una vivienda. Al llegar al lugar, sorprendieron a los sospechosos cuando intentaban escapar por la parte trasera del inmueble.

Los agentes iniciaron una persecución que culminó con la captura de los tres hombres, de 18, 25 y 31 años. Durante el operativo también fue decomisada un arma de fuego.

Los aprehendidos, junto con el arma y los demás indicios recopilados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondiente, informaron de la Policía.

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