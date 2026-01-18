Policía Municipal fue herido durante suspensión de actividad bailable en la 5 de Mayo

Un Policía Municipal resultó herido al momento de ejecutar la suspensión de una actividad bailable en una discoteca, ubicada en la 5 de Mayo, informó la Alcaldía de Panamá.

“Inspectores de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, al momento de verificar el evento, no mantenían permiso para la misma y se procede a la suspensión, lo que provocó que particulares lanzaran objetos contundentes y botellas, resultando una unidad de la Policía Municipal herido en la cabeza”, detalló la institución.

La Policía logró controlar la situación y la aprehensión de una persona que fue puesta a órdenes de las autoridades correspondientes.