Policía Nacional aprehende a un hombre por presunta sustancia ilícita en Penonomé

La Policía Nacional de Panamá informó que, mediante acciones operativas desarrolladas en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, fue aprehendido un ciudadano que mantenía en su poder presunta sustancia ilícita.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención se realizó como parte de los patrullajes y labores de prevención que se ejecutan en la zona. El individuo fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el debido proceso e investigaciones correspondientes.

Las unidades reiteraron que continuarán con los operativos en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir los delitos relacionados con sustancias prohibidas.