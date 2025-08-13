Policía Nacional arrestó a uno de los implicados en robo a turistas

La Policía Nacional (PN), informó que, con el apoyo de guardaparques del Ministerio de Ambiente, desplegó un operativo en la comunidad Emberá Purú, en el corregimiento de Chilibre, donde fue aprehendido uno de los presuntos implicados en el robo a varios turistas en el área del Río Chagres. La búsqueda de los demás sospechosos continúa activa.

Según el reporte oficial, “gracias a la colaboración ciudadana, se han identificado algunos de los sospechosos por lo que estos operativos se mantienen en los diferentes sectores de las comunidades dentro del Parque Nacional Chagres, para dar con la ubicación y aprehensión de los mismos”.

La Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente indicaron que “mantienen patrullajes y otras acciones preventivas de manera articulada en las áreas protegidas”, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y residentes en la zona.