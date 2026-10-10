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Policía Nacional despliega a todo su personal para garantizar el orden y la seguridad tras el sismo

Policía Nacional despliega a todo su personal para garantizar el orden y la seguridad tras el sismo
Cortesía | Agentes de la Policía y personal de seguridad en vigilancia.
Policía Nacional despliega a todo su personal para garantizar el orden y la seguridad tras el sismo
Cortesía | La Policía Nacional hace un llamado a la calma y a la solidaridad comunitaria.
Redacción Web
10 de octubre de 2026

Tras el reciente evento telúrico que sacudió el territorio nacional, la Policía Nacional activó de manera inmediata su plan de recojo general, movilizando al 100% de sus unidades operativas, tácticas y de prevención en todo el país con el objetivo de resguardar el orden público y proteger a la ciudadanía.

Desde las primeras horas posteriores al sismo, los efectivos policiales se mantienen desplegados en puntos estratégicos, áreas comerciales, zonas residenciales, avenidas principales y centros de concentración masiva. El operativo busca prevenir hechos delictivos, agilizar el flujo vehicular y brindar asistencia directa en coordinación con los organismos de protección civil y gestión de riesgos.

Ante la coyuntura, el estamento de seguridad hizo un llamado a la población a mantener la calma, apelar a la solidaridad comunitaria y atender de manera exclusiva las indicaciones difundidas por las autoridades oficiales.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a abstenerse de compartir rumores o información no verificada en redes sociales para evitar situaciones de alarma o desinformación durante la emergencia.

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