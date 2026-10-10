Policía Nacional despliega a todo su personal para garantizar el orden y la seguridad tras el sismo

Tras el reciente evento telúrico que sacudió el territorio nacional, la Policía Nacional activó de manera inmediata su plan de recojo general, movilizando al 100% de sus unidades operativas, tácticas y de prevención en todo el país con el objetivo de resguardar el orden público y proteger a la ciudadanía.

Desde las primeras horas posteriores al sismo, los efectivos policiales se mantienen desplegados en puntos estratégicos, áreas comerciales, zonas residenciales, avenidas principales y centros de concentración masiva. El operativo busca prevenir hechos delictivos, agilizar el flujo vehicular y brindar asistencia directa en coordinación con los organismos de protección civil y gestión de riesgos.

Ante la coyuntura, el estamento de seguridad hizo un llamado a la población a mantener la calma, apelar a la solidaridad comunitaria y atender de manera exclusiva las indicaciones difundidas por las autoridades oficiales.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a abstenerse de compartir rumores o información no verificada en redes sociales para evitar situaciones de alarma o desinformación durante la emergencia.