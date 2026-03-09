Policía recupera dos armas de fuego en la vía hacia Sorá de Chame

La Policía Nacional (PN) desplegó un equipo operativo en el distrito de Chame tras recibir una alerta sobre un Kia Picanto gris que evadió un punto de control en Bejuco. El seguimiento se originó gracias a la colaboración ciudadana.

Desde la institución informaron que tras el recorrido en la vía de Bejuco hacia Sorá se logró ubicar una bolsa de color celeste, a orillas de la vía.

Al revisarla, dentro de la misma se encontraron dos armas de fuego tipo pistola calibre nueve milímetros con dos cargadores con sus respectivas municiones.