Policías rescatan a un bebé que quedó atrapado dentro de su casa en Arraiján

Una bebé de pocos meses quedó accidentalmente encerrada dentro de su vivienda en Brisas del Golf, en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, Arraiján, luego de que una ráfaga de viento cerrara de golpe la puerta principal mientras su padre realizaba labores domésticas.

Según informó la Policía Nacional, unidades de la Zona Policial de Arraiján acudieron al lugar y, al llegar, escucharon el llanto de la menor. Ante la emergencia, coordinaron el apoyo del personal de Infraestructura de la institución para acceder a la vivienda.

Para llegar hasta el infante, los funcionarios tuvieron que cortar parte de la verja de seguridad. La intervención permitió ingresar a una de las habitaciones, donde encontraron a la bebé.

La institución indicó que los trabajos se realizaron con cuidado para proteger la integridad de la niña. Minutos después, la pequeña fue entregada a sus familiares en buen estado de salud.