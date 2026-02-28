Policlínica de San Antonio impulsa programa de Fisioterapia de Alto Riesgo para la niñez.

Con el firme compromiso de velar por el desarrollo integral de la infancia, el equipo de especialistas de la Policlínica Dra. Cecilia E. Guerra A., en San Antonio, hace un llamado urgente a los padres de familia para que utilicen el programa de Fisioterapia de Alto Riesgo.

Esta iniciativa está diseñada específicamente para la detección temprana de alteraciones y la prevención de secuelas permanentes en menores que presentan factores de riesgo neonatal, biológico o social.

El programa ofrece una cobertura integral que abarca desde recién nacidos hasta niños de 6 años y 11 meses. Bajo la guía de un equipo multidisciplinario coordinado por la licenciada Yamileth Robles, las terapias se enfocan en potenciar áreas críticas del crecimiento como la movilidad, la coordinación, el equilibrio y las destrezas motoras. Estas habilidades psicomotoras son fundamentales para garantizar que el menor alcance su máximo potencial físico y funcional.

Para acceder a este beneficio de la Caja de Seguro Social (CSS), los padres deben presentar una referencia médica expedida previamente por un pediatra.

La licenciada Robles enfatizó que actualmente cuentan con cupos disponibles y exhortó a la comunidad a no desaprovechar estos recursos técnicos y profesionales: “No permitamos que los pequeños se queden sin atención ni que los espacios se pierdan”, resaltó la especialista.

Finalmente, las autoridades de salud reiteraron que la atención temprana es la clave para un desarrollo saludable y exitoso. Al brindar seguimiento médico oportuno a través de este programa, se busca no solo corregir dificultades existentes, sino asegurar una mejor calidad de vida para los niños panameños, transformando su futuro mediante la intervención profesional a tiempo.