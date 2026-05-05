Polonia celebra en Panamá el aniversario de la Constitución del 3 de mayo de 1791

La Embajada de la República de Polonia en Panamá conmemoró el ducentésimo trigésimo quinto, 235 años, del aniversario de la Constitución del 3 de mayo de 1791.

De acuerdo con el reporte oficial, la embajadora de Polonia en Panamá Jolanta Janek recibió a personalidades para celebrar esta fecha nacional, destacando la vigencia de los valores civiles y la soberanía que representa este documento histórico para el pueblo polaco.

La ceremonia contó con la presencia de la viceministra de Cultura de Panamá, Arianne Benedetti.

Se detalló que durante el encuentro “se resaltó la importancia de la colaboración institucional y el intercambio de experiencias en el ámbito de las artes y la gestión del patrimonio, elementos que han permitido estrechar los vínculos entre ambas administraciones en los últimos años”.

Ambas naciones mantienen acuerdos que facilitan la movilidad académica y la participación de artistas en festivales internacionales, consolidando una relación diplomática que reconoce en la cultura el vehículo principal para el entendimiento mutuo y el desarrollo de proyectos conjuntos de largo alcance.