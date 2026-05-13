Polvo del Sahara irrita y causa alergias

T.Jiménez | La irritación en ojos, nariz y garganta, así como las alergias, figuran entre los principales padecimientos que puede provocar el paso del polvo del Sahara, especialmente en personas con enfermedades crónicas, embarazadas, adultos mayores y los niños, explicó el médico familiar del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge Jesús Rodríguez.

Con el desplazamiento de la primera masa de polvo del Sahara de la temporada hacia Centroamérica y el Caribe, fenómeno que suele registrarse entre mayo y septiembre por la influencia de los vientos alisios en el Atlántico, se prevé un ambiente ligeramente brumoso y concentraciones moderadas de partículas en suspensión.

El médico recomendó utilizar mascarilla para disminuir la exposición al polvo en el ambiente, así como gafas protectoras para evitar la resequedad e irritación en los ojos provocadas por las partículas suspendidas.

Indicó que estas medidas son especialmente importantes para las personas que permanezcan en zonas expuestas a la brisa marina, donde la presencia del polvo puede sentirse con mayor intensidad.