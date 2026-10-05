Potabilizadora de Mendoza suspenderá operaciones mañana por trabajos eléctricos

La Planta Potabilizadora de Mendoza, en Panamá Oeste, suspenderá temporalmente la producción de agua potable este martes 6 de octubre, de 5:00 a.m. a 11:00 a.m., debido a trabajos programados por la empresa distribuidora de energía.

El Canal de Panamá informó que la interrupción del servicio eléctrico afectará el suministro de agua potable en las áreas abastecidas por la planta, por lo que recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias.

Naturgy realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica que abastece sectores de Mendoza, La Chorrera y otras comunidades de Panamá Oeste.

Una vez restablecido el suministro eléctrico, la planta retomará sus operaciones y el servicio de agua potable se normalizará de manera gradual.