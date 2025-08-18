La planta potabilizadora de Penonomé suspenderá operaciones por seis horas, el martes 19 de agosto, por trabajos preventivos de limpieza, informaron del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

De acuerdo con la entidad, los trabajos que buscan garantizar el buen funcionamiento de los equipos en la estación de bombeo se realizarán desde las 5:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche.

Durante esta jornada, el suministro de agua potable será interrumpido en: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, av. Central y sectores aledaños.