Potabilizadora de Penonomé suspenderá operaciones por seis horas

ML | Potabilizadora de Penonomé.
Redacción Web
18 de agosto de 2025

La planta potabilizadora de Penonomé suspenderá operaciones por seis horas, el martes 19 de agosto, por trabajos preventivos de limpieza, informaron del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

De acuerdo con la entidad, los trabajos que buscan garantizar el buen funcionamiento de los equipos en la estación de bombeo se realizarán desde las 5:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche.

Durante esta jornada, el suministro de agua potable será interrumpido en: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, av. Central y sectores aledaños.

