Premian iniciativas sostenibles en primera edición de Fondos Sostenibles Banconal

.La Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF), Fundación MVP Panamá y Fundación Tortuguías fueron las organizaciones ganadoras de la primera edición del concurso de Fondos Sostenibles Banconal, cuyo objetivo es impulsar acciones comunitarias alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Proyectos Ganadores:

- Primer Lugar: Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF) - "Mujeres de Curundú para la acción climática: Sembrando la tierra, cosechando esperanza" (B/. 15,000.00), enfocado en el ODS 13 - Acción por el Clima.

- Segundo Lugar: Fundación MVP Panamá - "Guardianes del Agua – Restauración, Monitoreo y Compostaje Comunitario en la subcuenca del Río Mamoní" (B/. 10,000.00), orientado al ODS 6 - Agua Limpia y Saneamiento.

- Tercer Lugar: Fundación Tortuguías - "Legado Azul - Conservación de tortugas marinas en playas de Panamá Oeste y Los Santos" (B/. 5,000.00), centrado en el ODS 14 - Vida Submarina.

El Comité Evaluador destacó el impacto y aporte de estas iniciativas al desarrollo sostenible en diversas comunidades del país. El concurso recibió 48 propuestas de organizaciones de todo Panamá, priorizando los ODS ambientales.